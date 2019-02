Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240219-188: Motorradunfall - Nach Sturz schwerverletzt

Radevormwald (ots)

Ein 43-jähriger Motorradfahrer hat am Samstag (23.Febrau) auf der B483 die Kontrolle über seine Maschine verloren. Ausgangs einer Kurve stürzte er und rutschte in den Gegenverkehr.

Nach eigenen Angaben war der 43-jährige Schwelmer erst kurz zuvor losgefahren. Vor Fahrtantritt hatte er sein Motorrad geputzt und dazu auch "Finisher" aufgetragen. Möglicherweise sei davon was auf sein Hinterrad gelangt. Als er mit seiner roten Honda auf der B483 aus Richtung Schwelm kommend in Richtung Radevormwald fuhr, brach plötzlich ausgangs einer Kurve sein Hinterrad aus. Er stürzte zu Boden und rutschte auf der Fahrbahn bis in den Gegenverkehr, wo er zum Liegen kam. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Sachschaden; es musste abgeschleppt werden.

