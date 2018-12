POL-OS: Badbergen - Unfall auf der B68

Badbergen (ots) - Gegen 10.30 Uhr ereignete sich am Montag ein Unfall auf der B 68 in Fahrtrichtung Bersenbrück. Ein BMW (männlicher Fahrer 56 J., Beifahrerin 57 J.) wollte zwischen Badbergen und Bersenbrück zwei LKW überholen und hatte bereits zum Überholen angesetzt, als auch der vor ihm fahrende LKW ausscherte. Der BMW geriet ins Schleudern und landete in einem Graben. Der Fahrer wurde leicht, die Beifahrerin schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die B68 war zur Unfallaufnahme und Bergung kurzfristig gesperrt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 32-jährige Fahrer des ausgescherten LKW unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten.

