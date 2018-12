POL-OS: Bad Iburg - Einbrecher nehmen Computer mit

Bad Iburg (ots) - In der Niedersachsenstraße verschafften sich Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen Zutritt zum Betriebsgelände einer Firma und entwendeten aus den Büroräumen Computer, Laptops und Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in GMH, 05401 879500.

