POL-OS: Georgsmarienhütte: Diebstahl eines Citroen Cabrio

Georgsmarienhütte (ots) - Am Sonntagabend wurde in der Bielefelder Straße ein Citroen C3 Pluriel (Cabrio) mit den Kennzeichen OS-TA 729 gestohlen. Das Fahrzeug stand auf einem Firmengelände in Nähe der Waldhofstraße und wurde gegen 21.20 Uhr vom Hof gefahren. Auffällig ist das graue Auto durch die silberfarbenen Holme und das weiße Verdeck. Zeugen melden sich bitte beim Polizeikommissariat Georgsmarienhütte. Telefon: 05401-879500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell