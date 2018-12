POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Bäckereifiliale

Osnabrück (ots) - Am Schölerberg, in der Iburger Straße, drangen unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen (03.45 Uhr) in die Filiale einer Bäckerei ein, indem sie ein Fenster aufhebelten und ein Gitter aus der Verankerung rissen. Die Einbrecher ließen Bargeld mitgehen. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203.

