POL-OS: Osnabrück: Gelber VW Lupo gestohlen

Osnabrück (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag einen am Goethering geparkten gelben VW Lupo gestohlen. Der Kleinwagen mit dem Kennzeichen ST-LT 4392 war am rechten Fahrbahnrand (kurz vor der Schlagvorder Straße) in Richtung HBF abgestellt gewesen und wurde von den Tätern zwischen 1 Uhr und 5 Uhr weggefahren. Wer Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Autos geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541-3273203.

