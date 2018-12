POL-OS: Bad Laer - Einbruch in Kindergarten

Bad Laer (ots) - Zwei unbekannte Jugendliche sind am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr in den Arche Noah Kindergarten an der Weststraße eingestiegen. Sie wurden durch eine Zeugin dabei beobachtet. Die beiden jungen Leute flüchteten zu Fuß in Richtung "Zum Meyerhof". Über evtl. Diebesgut liegt der Polizei noch nichts vor. Hinweise werden unter 05421 921390 entgegengenommen.

