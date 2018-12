POL-OS: Hagen a.T.W.: Fahrraddiebstahl in Gellenbeck

Hagen a.T.W. (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in der Gassebrehe ein schwarzes E-Bike der Marke Victoria, Modell Le Mans, gestohlen, das verschlossen unter einem Carport stand. Hinweise zu den Tätern oder deren Transportfahrzeug nimmt die Polizeistation in Hagen entgegen. Telefon: 05401-9450.

