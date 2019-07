Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Bei Wendevorgang gegen Baum gefahren - 61-Jähriger verletzt sich

Olpe

In Stachelau hat sich in der Rehringhauser Straße am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Alleinunfall ereignet, bei dem sich ein 61-Jähriger verletzte. Der Geschädigte fuhr mit seinem Jeep in Fahrtrichtung Lichtmecke. Er beabsichtigte in der rechtsseitigen Abzweigung der Rehringhauser Straße zu wenden, um wieder in Richtung Olpe zu fahren. Wahrscheinlich unterschätzte er dabei den Wendekreis seines Jeeps und kollidierte mit einem am Straßenrand befindlichen Baum. Durch den Aufprall verletzte sich der 61-Jährige. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand an dem Wagen ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zudem wurde die Baumrinde beschädigt.

