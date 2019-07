Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere Radfahrer bei Unfall verletzt

Lennestadt (ots)

Am Dienstagmittag (2. Juli) hat sich gegen 13 Uhr ein Unfall in Altenhundem auf der B 236 mit mehreren beteiligten Radfahrern ereignet, bei dem insgesamt drei von ihnen schwer und einer leicht verletzt wurden. Eine schwedische Radfahrgruppe befuhr mit 14 Teilnehmern die Straße in Richtung Altenhundem. Der vorderste Fahrer der Gruppe bemerkte einen Stein vor sich auf der Fahrbahn und machte die Gruppe durch lautes Rufen darauf aufmerksam. Kurz darauf stürzte einer der Radfahrer, drei weitere fuhren auf und stürzten ebenfalls. Eine 20-Jährige verletzte sich so schwer, dass ein Rettungshubschrauber sie in ein Krankenhaus flog. Des Weiteren verletzten sich eine 23-Jährige und ein 53-Jähriger schwer. Beide brachten Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein 64-Jähriger konnte vor Ort ambulant behandelt werden und verblieb an der Unfallstelle. Die B 236 war für eine halbe Stunde voll gesperrt.

