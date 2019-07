Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Seitenscheibe eingeschlagen.

Lippe (ots)

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 06:20 Uhr bis 16:20 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines im "Ida-Gerhadi-Weg" geparkten Autos ein. Sie entwendeten aus dem schwarzen Seat eine braune Damenhandtasche in der sich unter anderem eine Brieftasche befand. Wer in dem genannten Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05231/6090 zu melden.

