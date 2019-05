Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsüberwachung

Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstag, dem 30.04.19, wurden zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr, sowohl in Oberhausen als auch in Waldrohrbach und Steinfeld Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt mussten achtzehn Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Während siebzehn Verkehrsteilnehmer wegen Geschwindigkeitsverstößen verwarnt, beziehungsweise mit einem Bußgeldverfahren geahndet wurden, musste ein Verkehrsteilnehmer wegen der Nutzung seines Handys während der Fahrt beanstandet werden.

