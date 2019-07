Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Reifen in Brand gesetzt - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Zwei Jugendliche haben am Mittwoch gegen 18:30 Uhr auf dem Grundstück eines leerstehenden Gebäudes an der Richthofenstraße mehrere Reifen aus Gummi entzündet. Da diese in unmittelbarer Nähe zu dem Gebäude lagen, war nicht nur die Feuerwehr sondern auch ein Rettungswagen sowie ein Notarztfahrzeug zum Tatort geeilt. Die Reifen konnten schnell abgelöscht werden. Die beiden Täter sind männlich und etwa 15-16 Jahre alt. Einer ist 1,80 m groß, hat eine normale Statur, einen dunklen Teint und einen leichten Oberlippenbart. Zur Tatzeit war er komplett schwarz mit einer Bomberjacke, einer Jogginghose sowie Sportschuhen gekleidet. Der zweite ist 1,70 m groß, kräftig bis dick und hat blonde Haare bis über die Ohren. Er trug eine schwarze Regenjacke, eine helle Jeans und schwarz-weiße Sportschuhe. Hinweise auf die Jugendlichen nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

