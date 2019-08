Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Geschwindigkeitskontrolle

Thür (ots)

Am 22.08.2019 führte die Polizeidirektion Koblenz in der Zeit von 07:00-12:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle an der B 256 im Bereich der Ortslage Thür durch. Bei erlaubten 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften wurden 1323 Fahrzeuge registriert. Hiervon waren 53 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen worden. Beim Tagesschnellsten wurden 76 km/h beanstandet.

