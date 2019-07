Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häg-Ehrsberg: Frau von einer Mutterkuh schwer verletzt - mit Heli in Klinik geflogen

Freiburg (ots)

Als am Donnerstagabend zwei Männer eine Kuh Herde von der Weide zum Stall trieben, fiel ihnen auf, dass sich ein Kalb einer anderen Herde zu ihnen verirrt hatte. Um dieses wieder zu seiner Mutter zurück zu bringen, fuhren sie es gegen 18.40 Uhr zur richtigen Weide. Zusammen mit der Herdenbesitzerin und einem weiteren Mann und einer Frau öffneten sie den Zaun. Dabei näherte sich die Mutterkuh und stand zunächst ruhig daneben. Ohne Vorwarnung geriet die Kuh in Rage und griff die 69 Jahre alte Frau an, die zum Helfen mit in der Gruppe stand. Diese wurde zwischen einen Transporter und ein Auto gedrückt und dabei schwer verletzt. Nach einem erneuten Angriffsversuch ging die Kuh mit ihrem Kalb auf die Weide zurück. Mit dem Helikopter musste die 69-jährige in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen werden. Die vier anderen Personen wurden leicht verletzt, brauchten aber keine medizinische Versorgung.

