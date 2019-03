Polizei Düsseldorf

POL-D: A 40 - Rheurdt - Pkw prallt gegen vorausfahrenden Pkw - Frau schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 40 - Rheurdt - Pkw prallt gegen vorausfahrenden Pkw - Frau schwer verletzt

Donnerstag, 28. März 2019, 6.30 Uhr

Bei einem Auffahrunfall heute Morgen auf der A 40 bei Rheurdt wurde eine Frau schwer verletzt. Der Verursacher gab an, kurzzeitig eingeschlafen gewesen zu sein.

Nach den bisherigen Ermittlungen war um 6.30 Uhr ein 40-jähriger Straelener mit seinem Mercedes Kleinbus auf der A 40 in Richtung Venlo unterwegs. In Höhe des Parkplatzes Neufelder Heide fuhr der Mann ungebremst auf das Heck eines Hyundai vor ihm auf. Die 25-jährige Fahrzeugführerin aus Essen verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Auto und prallte gegen die Mittelschutzwand. Hierbei wurde sie schwer verletzt. Der 40-Jährige gab während der Unfallaufnahme an, nach einer anstrengenden Nachtschicht kurzzeitig eingeschlafen zu sein. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Maßnahmen vor Ort lief der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Das längste Stauausmaß betrug 7.000 Meter. Der Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

