Polizei Düsseldorf

POL-D: Spektakulärer Unfall in Flingern - Mercedes landet auf dem Dach - Taxi beteiligt - Zwei Leichtverletzte

Düsseldorf (ots)

Montag, 25. März 2019, 8 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Taxi und einem Mercedes der B-Klasse wurden heute Morgen zwei Personen leicht verletzt. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde die B-Klasse auf die Seite geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit ein 41-Jähriger mit seinem Mercedes-Taxi auf der Kettwiger Straße in Richtung Oberbilk unterwegs. An der Kreuzung zum Höherweg beachtete er aus bislang unklarer Ursache das Rotlicht der Ampel nicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit der B-Klasse eines 58-Jährigen. Der Mann war vom Höherweg kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Mercedes über die Seite auf das Dach. Die Kreuzung musste für eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

