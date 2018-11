Herxheim (ots) - Nachdem wie bereits berichtet ein 78-jähriger Pkw-Fahrer am Ortseingang Herxheim am 10.11.18, gegen 15.30 Uhr betrunken einen Verkehrsunfall verursacht hatte, muss gegen den 78-jährigen ein erneutes Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Gegen 18.35 wurde die Dienststelle informiert, dass ein vermutlich volltrunkener Mann in Herxheim in der Oberen Hauptstraße in seinem Pkw liegen würde. Eine Streife fand den 78-jährigen Pkw-Halter hinter seinem Pkw liegend vor, der am Nachmittag den Unfall auf der L542 verursacht hatte. Er war betrunken und nicht ansprechbar. Er wurde durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Es wurde ermittelt, das der Pkw-Fahrer nach seinem ersten Unfall und der erfolgten Blutentnahme auf der Dienststelle sich zu Hause seinen 2. Schlüssel geholt hatte und erneut unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen hat. Eine erneute Blutentnahme wurde durchgeführt. Ein weiteres Ermittlungsverfahren ist nun die Folge.

