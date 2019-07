Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Berauschter Motorrollerfahrer wirft Haschischplatte weg

Freiburg (ots)

Ein berauschter Fahrer eines Motorrollers hat am Donnerstag, 11.07.2019, in Murg eine Haschischplatte weggeworfen, als ihm ein Streifenwagen entgegen kam. Gegen 12:15 Uhr war der Jugendliche dem Polizeifahrzeug im Rheinuferweg begegnet. Wohl in der Annahme, dass er kontrolliert werde, schleuderte der junge Mann einen Gegenstand an den Fahrbahnrand, nachdem er seine Fahrt deutlich verlangsamt hatte. Da sein Verhalten nicht unentdeckt blieb, wurde er gestoppt. Am Straßenrand fand sich eine kleine Haschischplatte von ca. 15 Gramm, die beschlagnahmt wurde. Da der Rollerfahrer auch noch deutliche Symptome auf Drogenkonsum zeigte, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

