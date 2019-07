Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Kind prallt mit Fahrrad in Auto - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Glück im Unglück hatte ein 9-jähriger Junge am Donnerstagabend, 11.07.2019, in Zell, als er mit seinem Fahrrad in ein fahrendes Auto prallte und den Zusammenstoß mit leichten Verletzungen überstand. Gegen 19:00 Uhr fuhr der Junge vom Schulhof auf die Straße Hans-Fräulin-Platz ein und achtete nicht auf den Pkw. Der Junge stieß gegen die vordere rechte Seite des Autos, das von einem 59 Jahre alten Mann gesteuert wurde. Die Besatzung eines Rettungswagens war zur Stellte und kümmerte sich um das Kind. Der Junge erlitt Schürfwunden, eine weitere medizinische Betreuung war nicht erforderlich und er konnte nach Hause. Am Auto wurde ein Schaden von rund 1000 Euro verursacht.

