Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Gleich zwei Radler stürzen auf Bahnschienen - leicht verletzt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Gleich zwei Fahrradfahrer sind auf den nassen Straßenbahnschienen in Weil am Rhein am Donnerstagmittag, 11.07.2019, ins Rutschen geraten und gestürzt. Gegen 15:15 Uhr war das Ehepaar im Alter von 61 und 59 Jahren mit ihren Pedelecs hintereinander über die Schienen in der Hauptstraße gefahren, als sie nach rechts auf einen Fahrradweg einbiegen wollten. Dabei kamen sie auf den Schienen zu Fall und verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik.

