POL-FR: Waldkirch: Gefährliche Gewohnheit - Handy am Steuer

Die Waldkircher Polizei beobachtete am Donnerstag um die Mittagszeit den Verkehr zwischen Waldkirch und Kollnau. Binnen kurzer Zeit mussten die Beamten mehrere Autofahrerinnen und Autofahrer aus dem Verkehr ziehen, weil diese mit dem Mobiltelefon in der Hand am Steuer saßen. Trotz interessanter Erklärungen und offensichtlicher Ausreden wurden sie über die Gefahren beim Umgang mit Handys während der Autofahrt eindringlich hingewiesen. Alle Betroffenen erwartet nun ein Bußgeldbescheid.

