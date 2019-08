Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung der PI Adenau vom Sonntag, 25.08.2019. Verkehrsunfälle mit Motorrädern, Sachbeschädigung und Verkehrsunfallflucht

Adenau (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrer und Sozia: Am 25.08.2019, 13:00 Uhr befuhr ein Motorradfahrer zusammen mit seiner Sozia die Landesstraße 75 aus Nordrhein-Westfalen kommend in Fahrtrichtung der Ortslage Schuld. Nach derzeitigen Ermittlungen verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer und die Sozia wurden hierbei sehr schwer verletzt jeweils mit Rettungshubschrauber in Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn musste für über 2 Stunden voll gesperrt werden.

Motorradfahrer übersehen: Am 25.08.2019, gegen 14.30 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die L75 von Schuld kommend in Richtung Bad Münstereifel. Ein Pkw-Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug einen Parkplatz nach rechts auf die L75 in Richtung Bad Münstereifel verlassen. Nach ersten Ermittlungen vor Ort übersah er hierbei den Motorradfahrer. Der Motorradfahrer musste eine Vollbremsung machen, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei stürzte er und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Gestürzter Motorradfahrer zwischen Adenau und Honerath: Am 25.08.2019, gegen 15:30 Uhr befuhr ein junger Motorradfahrer die Landesstraße 10 von Honerath kommen in Fahrtrichtung Adenau. In einer Linkskurve kommt er auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn und stürzt. Hierbei wird der 21-jährige Motorradfahrer glücklicherweise nur leicht an der Hand verletzt.

Sachbeschädigung im Kirchgarten in Adenau: Am 25.08.2019, kurz nach 17.30 h kam es im Kirchgarten in Adenau, Dr-Creutz-Platz, zu mutwilligen Sachbeschädigungen. Durch unbekannte Personen wurden mehrere Gartenstühle mutwillig beschädigt. Die Gartenstühle aus dunklem Kunststoff standen gestapelt hinter der Kirche. Insgesamt wurden acht Stühle beschädigt.

Adenau, Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet: In der Zeit vom 25.08.2019, 17:00 Uhr bis 25.08.2019, 23:00 Uhr wurde auf der B 257 in Adenau an der Kreuzung zur K 21 in Richtung Herschbroich ein Verkehrszeichen auf der Mittelinsel beschädigt. Unmittelbar neben dem Schild lagen zwei Plastikkappen, welche von LKW-Radmuttern sein könnten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Bitte wenden Sie sich an Ihre Polizei in Adenau unter der Tel. 02691/925-0, wenn Sie Hinweise zu den Verkehrsunfällen bzw. Straftaten geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau

Tel. 02691/925-0

piadenau@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell