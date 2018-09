POL-PDMT: Hattert - Erneuter Einbruch in Fahrradfachgeschäft

Hattert (ots) - In der Nacht von Sonntag, 09.09.18, 23.00 Uhr auf Montag, 10.09.18, 06.20 Uhr, brachen erneut Täter in den Fahrradladen Bikesport Benner in Hattert ein und entwendeten u.a. Fahrradzubehör. Der Schaden beläuft sich auf meherer tausend Euro. Bereits am 22.08.18 wurde in den Bike-Shop eingebrochen. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

