POL-E: Essen: Polizei unterstützte nach Angriff auf Rettungskräfte - Junger Patient verstarb später im Krankenhaus

45219 E.-Kettwig: Wegen eines Angriffs auf Rettungskräfte wurde am Samstagabend (29. Juni) die Polizei zur Unterstützung nach Kettwig- Nord alarmiert. Später verstarb der 17-jährige Patient im Krankenhaus. Gegen 19.20 Uhr versorgten Rettungssanitäter und eine Notärztin einen verwirrten 17-jährigen Kettwiger. Als der junge Mann medizinisch behandelt werden sollte, spuckte er die Helfenden an, schlug und trat um sich. Da der Patient weiter renitent blieb und sich trotz seines gesundheitlichen Zustandes nicht durch die geschulten Fachkräfte der Feuerwehr beruhigen ließ, wurde die Polizei zur Unterstützung hinzugezogen. Am Einsatzort und im Rettungswagen unterstützen die Polizisten bei der medizinischen Erstversorgung und dem Transport in ein Krankenhaus. Der Zustand des 17-Jährigen verschlechterte sich jedoch zunehmend. Kurze Zeit später verstarb der junge Mann im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll Aufschluss über die Todesursache geben. /JH

