Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Unfall

Mendig (ots)

Am Montag, 26.08.2019, gegen 11.15 Uhr, kam es vor einem Discounter in der Robert-Bosch-Straße in Mendig zu einem Unfall. Beteilig hieran war eine 85-jährige Fußgängerin, sowie ein PKW. Die verletzte Fußgängerin wurde durch den anwesenden Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Unfallursache allerdings noch unklar. Die Polizei in Mayen sucht daher nach Zeugen, welcher sachdienliche Angaben zum zugrundliegenden Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten sich telefonisch (02651/801-0), schriftlich (pimayen@polizei.rlp.de) oder persönlich bei der Polizei in Mayen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Zeugen

Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

pimayen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell