Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von Rucksack im Taubertsbergbad

Mainz-Hartenberg (ots)

Im Taubertsbergbad in Mainz kam es gestern zu einem für zwei junge Leute unliebsamen Diebstahl. Eine 17-Jährige und ein 21-jähriger Spanier, welche derzeit Mainz besuchen, nutzten das schöne Wetter, um sich dort etwas zu erfrischen. Sie verließen für etwa 20 Minuten ihren Liegeplatz und ließen ihren Rucksack dort zurück. Als sie zurückkamen mussten sie feststellen, dass der Rucksack mit dem kompletten Inhalt wie einem Laptop sowie einem Mobiltelefon verschwunden war. Wer den Rucksack entwendet haben könnte, konnten sie bei der Anzeigenaufnahme gegen 20 Uhr abends nicht sagen. Über die genaue Tatzeit machten sie keine Angaben.

Die Polizei empfiehlt, gerade bei den jetzigen Temperaturen in Schwimmbädern, an Badeseen oder auch am Rheinufer beim Sonnen seine mitgebrachten Sachen immer im Auge zu behalten und nie unbeaufsichtigt liegen zu lassen. Damit kann man sich ganz leicht vor einem Diebstahl, wie hier geschehen, schützen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

