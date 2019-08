Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Remagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Remagen (ots)

Am Montag, den 26.08.2019, zwischen 06:30 Uhr und 06:40 Uhr, kam es in der Goethestraße in Remagen, an der Einfahrt zum Edeka-Markt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem silberfarbenen Kleinwagen, bei welchem der Fahrradfahrer verletzt und in der Folge im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und/oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle unter 02642-93820 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642-9382-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell