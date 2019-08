Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher flüchten mit blauem Müllsack voll Diebesgut

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Heeper Straße in der Nacht auf Samstag, den 17.08.2019, machen können.

Die Einbrecher gelangten zwischen 00:15 Uhr und 09:00 Uhr über den Hauseingang in das Mehrfamilienhaus zwischen der Ziegelstraße und der Straße Elbrede. Der Hauseingang befindet sich neben zwei großen Schaufenstern an der Vorderseite des Gebäudes. Anschließend machten sie sich an einer Innentür des Hauses zu schaffen und gelangten so in den Kiosk. Dort stahlen sie Bargeld aus der Kasse und nahmen ebenfalls einen Laptop sowie mehrere Stangen Zigaretten mit. Zuvor hatten sie einen blauen Müllsack ausgeschüttet und den Inhalt im Lager des Kiosks verstreut. Es ist davon auszugehen, dass die Einbrecher ihre Beute in dem blauen Sack transportierten.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

