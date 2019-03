Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw beschädigt und Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmorgen wurde die Kaiserslauterer Polizei kurz nach Mitternacht durch einen Zeugen auf einen Mann aufmerksam, der mit einer Krücke ein geparktes Fahrzeug beschädigt hatte. In der Richard-Wagner-Straße konnte ein 42-jähriger Mann aus Kaiserslautern angetroffen werden. Dieser hatte zuvor das hintere Kennzeichen des Pkw abgerissen sowie ein Rücklicht und den Außenspiegel beschädigt. Als die Personalien des 42-Jährigen aufgenommen werden sollten, holte er mit der Krücke aus und versuchte nach den Beamten zu schlagen. Die Wegnahme der Gehhilfe veranlasste ihn dann noch dazu, die Beamten in unflätiger Art und Weise zu beleidigen. Auf den Mann kommen nunmehr Strafanzeigen wegen Widerstand, Sachbeschädigung und Beleidigung zu.

