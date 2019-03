Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots)

In der Hellmut-Hartert-Straße sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sieben Fahrzeuge zerkratzt worden. Die Fahrzeuge wurden in der Zeit zwischen Donnerstag, 21:00 Uhr, und Freitag, 08:00 Uhr, beschädigt. Über die Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt. Bislang gibt es auch keine Hinweise auf den oder die Täter. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen in der Hellmut-Hartert-Straße aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631/369-2250, bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

