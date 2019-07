Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer

Römerberg - Kraftfahrzeugdiebstahl (17-0907, 28-0907)

Speyer (ots)

08.07.- 09.07 und 15.02.-01.03.2019

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Mercedes-Transporter (Firmenfahrzeug), der verschlossen auf einem Parkstreifen parallel zur Industriestraße in Speyer abgestellt war. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf ca. 8000 EUR.

Weiterhin erstattete ein Autohaus aus Römerberg Anzeige wegen des Diebstahls eines Fiat Duplo im Wert von knapp 12.000 EUR vom Firmengelände. Im Rahmen einer Inventur fiel auf, dass dieses Fahrzeug durch unbekannte Täter im Zeitraum 15.02 - 01.03.2019 entwendet worden sein muss. In beiden Fällen gibt es derzeit keinerlei Täterhinweise. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

