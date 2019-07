Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Rollerfahrer gestürzt und leicht verletzt

Limburgerhof (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr ereignete sich in der Kirchenstraße ein Unfall, bei dem sich ein Rollerfahrer verletzte. Als er an einem am Fahrbahnrand haltenden Pkw vorbeifahren wollte, fuhr dieser gerade an, ohne zuvor zu blinken. Der Rollerfahrer konnte zwar noch ausweichen, verlor aber die Kontrolle, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Bei der Frage ob die Fahrerin des Pkw nur verkehrsbedingt kurz angehalten oder tatsächlich geparkt hatte, gehen die Ansichten der beiden Unfallbeteiligten auseinander. Ein unabhängiger Zeuge habe aber beobachtet, dass die Autofahrerin zuvor aus dem Wagen gestiegen und kurz weggegangen sei. Als sie wieder zurückgekehrt war und losfahren wollte, kam der Rollerfahrer vorbei.

