Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Fahrerlaubnis in Haspe unterwegs

Hagen (ots)

Am Montagabend, 21:25 Uhr, kontrollierte die Polizei in Haspe einen 35-jährigen BMW-Fahrer auf der Enneper Straße, der den Beamten bereits bekannt war. Bereits in der Vergangenheit war der Mann ohne Fahrerlaubnis unterwegs und hatte die Angewohnheit, sich bei Polizeikontrollen stets mit falschen Personalien vorzustellen. Auch bei der Kontrolle am Montag konnte er keinen Führerschein vorzeigen und gab falsche Daten an. Die Beamten ließen sich nicht beirren und suchten mit ihm die Wohnanschrift auf, wo sein richtiger Reisepass eingesehen wurde. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren.

