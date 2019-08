Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Pkw

Mayen, Habsburgring (ots)

Am Abend des 27.08.2019 parkte die Geschädigte ihren Pkw im Habsburgring in Mayen. Am Folgetag konnten gegen 05:00 Uhr massive Beschädigungen durch einen spitzen Gegenstand am Fahrzeug festgestellt werden. Mögliche Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen unter der Telefonnummer 02651/801-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell