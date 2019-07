Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw mutwillig beschädigt

Haßloch (ots)

Bisher unbekante beschädigten einen abgestellten Mercedes der A-Klasse in Haßloch im Laufe der vergangenen Nacht. So konnte die Polizei vor Ort nach Anruf des Besitzers feststellen, dass der Vandale vermutlich mit einem Messer mehrfach in die Flanke des linken Vorderreifens einstach, diesen hierdurch regelrecht zerfetzte. Weitere, oder gleichgelagerte Taten sind der Polizei momentan nicht bekannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100EUR beziffert. Sollten zu dem Vorfall im Laufe der Nacht verdäctige Beobachtungen gemacht worden sein, so möge man dies bitte an die Polizei in Haßloch unter der Tel.Nr. 06324/9330 melden.

