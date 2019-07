Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein und Versicherungsschutz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag gegen 00:45 Uhr wurde die Einsatzleitstelle über einen alkoholisierten Rollerfahrer in der Siedlerstraße informiert. Das Fahrzeug sollte in Höhe des Hauptbahnhofes einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, welcher er sich durch Flucht zu entziehen versuchte. Hierbei stürzte der 23-jährige Landauer und setzte die Flucht zu Fuß fort, konnte eingeholt und letztlich festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Weiterer Grund der Flucht dürfte die fehlende Fahrerlaubnis und der ebenfalls fehlende Versicherungsschutz sein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell