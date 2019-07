Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Landwehrstraße, drei Gullideckel ausgehoben. Eine der Abdeckungen konnte in einem angrenzen Gebüsch aufgefunden und eingesetzt werden. Die zwei weiteren lagen in der Speyerbach und waren aufgrund des Wasserpegels nicht zu erreichen. Durch den Bauhof wurde die Gefahrenstelle abgesichert. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell