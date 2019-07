Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankeneck (ots)

Am Freitag Nachmittag befuhr eine 27-jährige Lambrechterin mit ihrem Opel Corsa bei gewitterbedingtem Starkregen die L 499 von Elmstein in Fahrtrichtung Frankeneck. In einer langgezogenen Linkskurve unmittelbar vor der Sattelmühle kam sie, vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und kollidierte links mit der Böschung. Der Pkw überschlug sich im Anschluss und kam auf den Rädern zum Stehen. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt.

