Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses nach Blitzeinschlag

Haßloch / Niederkirchen bei Deidesheim (ots)

Am 12.07.2019, gegen 13:30 Uhr,kam es in Niederkirchen bei Deidesheim, infolge eines Blitzeinschlages, zu einem Dachstuhlbrand. Der Brandherd konnte aufgrund des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte zügig gelöscht werden. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Straße des Wohngebietes großzügig (etwa 150 Meter Straßenabschnitt) vollgesperrt werden. Aufgrund Löscharbeiten sowie Nachaufsicht waren die Rettungskräfte teilweise drei Stunden in den Einsatz gebunden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Im Einsatz waren die Feuerwehren des Verbandsgemeinde Deidesheim mit ca. 45 Mann, Rettungsdienst sowie die Polizei Haßloch.

