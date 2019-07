Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter nach Sachbeschädigungen in zwei Kapellen festgehalten

Gangelt (ots)

Eine Zeugin bemerkte am 4. Juli (Donnerstag), gegen 21.50 Uhr, zwei junge Männer an einer Kapelle an der Straße Hof Grootfeld. Einer der jungen Männer befand sich innerhalb der Kapelle, der andere davor. Aus dem Inneren war lautes Klirren zu hören, woraufhin die Zeugin weitere Anwohner über den Vorfall informierte. Diese eilten sofort zur Kapelle und trafen dort auf die beiden jungen Männer, die sich gerade mit ihren Fahrrädern entfernten. Die Kapelle wies Beschädigungen auf, woraufhin die beiden hinzugerufenen Anwohner den beiden jungen Männern folgten. Sie fanden Sie an der Kievelberger Kapelle. Auch hier waren bereits Schäden angerichtet worden. Um weitere Sachbeschädigungen zu verhindern, sprachen die Zeugen die jungen Männer an. Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung und die Polizei wurde hinzugerufen. Die Beamten stellten die Personalien der Eindringlinge fest. Es handelte sich um zwei 14 und 20 Jahre alte Brüder aus Gangelt. Der Jüngere wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen beide wurde eine Anzeige gefertigt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen in diesem Fall.

