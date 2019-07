Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit gestohlenem Kleinkraftrad unterwegs/ Zwei Personen festgenommen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg kontrollierten am Donnerstag (4. Juni), gegen 10.20 Uhr, auf der Röntgenstraße in Oberbruch zwei junge Männer, die auf einem Kleinkraftrad ohne Helme unterwegs waren. Beide Männer versuchten sich vor den Beamten zu verstecken, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dies gelang jedoch nicht. Bei der Überprüfung stellen die Polizisten fest, dass das Kleinkraftrad zuvor entwendet worden war. Daraufhin nahmen die Beamten beide Personen vorläufig fest. Bei einem der Männer wurden eine Gastpistole sowie mehrere Tütchen mit Betäubungsmitteln aufgefunden. Die Beamten stellten die Gegenstände und auch das Kleinkraftrad sicher. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen in diesem Fall auf. Es wird unter anderem geprüft, ob die beiden 18 und 21 Jahre alten, aus Heinsberg und Waldfeucht stammenden Männer, auch für die Diebstähle von Kleinkrafträdern im Bereich Hückelhoven verantwortlich sind. (Wir berichteten mit PB Nr. 184 von Mittwoch, 3. Juli und 185 von Donnerstag, 4. Juli 2019.)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell