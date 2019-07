Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mit Pkw überschlagen und geflüchtet

Erkelenz-Venrath (ots)

Auf der Straße In Venrath ereignete sich am 4. Juli (Donnerstag), gegen 2.50 Uhr, ein Verkehrsunfall. Ein zunächst unbekannter Fahrer war mit einem Pkw Opel Corsa aus Richtung Neuhaus in Richtung Venrath unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er einen Leitpfosten und prallte seitlich gegen einen dahinter stehenden Baum. Das Fahrzeug überschlug sich dann auf der Fahrbahn und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ein anderer Autofahrer, der die Unfallstelle passierte, bemerkte das Fahrzeug und informierte die Polizei. Die Beamten konnten den Fahrer nicht auffinden. Dieser war offenbar nach dem Unfall geflüchtet. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Flüchtigen offenbar um einen 30-jährigen Mann aus Mönchengladbach handelt. Dieser konnte durch Mönchengladbacher Polizeibeamte in der Nähe seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem stellten die Beamten fest, dass das verunfallte Fahrzeug entwendet wurde. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen sowie zum Diebstahl des Pkw auf.

