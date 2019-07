Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seitenscheibe eingeschlagen

Selfkant-Höngen (ots)

Indem sie die Seitenscheibe einschlugen, drangen unbekannte Täter in den Innenraum eines Fahrzeugs ein, das an der Straße Prunkweg stand. Anschließend stahlen sie darin befindliche Werkzeuge. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 3. Juli (Mittwoch).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell