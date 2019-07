Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kind bei Verkehrsunfall mit Fahrerflucht verletzt/ Polizei sucht Zeugen

Erkelenz (ots)

Am Mittwoch (3. Juli) ereignete sich gegen 18.35 Uhr auf der Atelierstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen aus Erkelenz leicht verletzt wurde. Sie war mit ihrem Fahrrad auf der Atelierstraße aus Richtung Bahnhof in Richtung Tenholter Straße nunterwegs. Dabei kam ihr ein silberner Pkw mit Duisburger Kennzeichen (DU-) entgegen, der mit einer männlichen Person besetzt war. Durch das Fahrzeug wurde das Kind mit seinem Fahrrad zur Seite gedrängt, geriet mit dem Reifen gegen den Bordstein und stürzte zu Boden. Es zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Pkw, der einen langen, spitzen Bart hatte, bremste kurz und fuhr dann in Richtung Bahnhof davon, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Ein älterer Mann half dem Mädchen, das Fahrrad aufzustellen. Anschließend fuhr das Kind nach Hause. Der Vater suchte mit dem Mädchen kurz danach eine Polizeiwache auf, um den Unfall anzuzeigen. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei den Fahrer des silbernen Pkw sowie den älteren Herrn, der dem Kind geholfen hat. Auch weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

