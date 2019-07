Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle von Kleinkrafträdern

Hückelhoven (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 2. Juli, wurden in Hückelhoven vier Kleinkrafträder gestohlen.

An der Parkhofstraße entwendeten unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke MBK mit Versicherungskennzeichen.

In Hilfarth wurde ein Kleinkraftrad entwendet, welches auf der Marienstraße stand.

In derselben Nacht, zwischen 2 Uhr und 5 Uhr wurde ein weiteres Kleinkraftrad der Marke MBK gestohlen, das an der Jacobastraße in Ratheim parkte. Ein weiteres Kleinkraftrad der Marke City Leader wurde in Schaufenberg an der Weiherstraße gestohlen.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

