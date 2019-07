Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rollator gestohlen

Geilenkirchen (ots)

Eine 70-jährige Frau aus Geilenkirchen wurde am Dienstag, 2. Juli, zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr, Opfer eines Diebstahls. Unbekannte Täter entwendeten ihrem im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Gerhart-Hauptmann-Straße abgestellten Rollator. Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Angaben zu den Tätern machen? Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

