POL-COE: Coesfeld-Lette, Wulferhooks Weg, Bergstraße/ Auto und Kleintransporter aufgebrochen

In der Nacht zu Donnerstag (22. März) brachen in Coesfeld-Lette bislang unbekannte Täter in einen schwarzen VW auf dem Wulferhooks Weg und in einen weißen Firmentransporter der Marke Mercedes auf der Bergstraße ein. Sie entwendeten die Navigationsgeräte und verschiedene Arbeitsgeräte.

Hinweise bitte an ihre Polizei in Coesfeld unter 02541-140

