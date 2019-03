Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Kirchplatz/Geparkter Mitsubishi beschädigt

Coesfeld (ots)

Einen geparkten schwarzer Mitsubishi Colt beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag in der Zeit von 11.15 bis 11.50 Uhr. Die Beschädigungen entstanden vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges und befinden sich im Bereich der Fahrertür und des vorderen linken Radlaufs. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

