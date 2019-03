Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Abbuchung mit gestohlener EC-Karte

Coesfeld (ots)

Eine Dülmenerin (76) ist am Dienstag (19. März) gegen 17 Uhr beim Einkaufen in einem Discountermarkt an der Münsterstraße in Dülmen Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Mit der EC-Karte der Seniorin hoben Unbekannte einen größeren Bargeldbetrag von ihrem Konto ab. Im Geschäft war die Frau möglicherweise gezielt von einem Mann und einer Frau abgelenkt worden. Dem Mann waren einige Einkaufsgegenstände aus der Hand gefallen. Die Seniorin wollte ihm beim Aufheben helfen. Hinzu kam eine Frau, die ebenfalls ihre Hilfe anbot. Später stellte die Seniorin fest, dass ihr Portemonnaie aus einem Stoffbeutel gestohlen worden war, den sie in ihren Einkaufswagen gelegt hatte. Das Portemonnaie wurde eine halbe Stunde später von einem Jungen an der Kasse abgegeben. Dokumente und auch Bargeld befanden sich noch im Portemonnaie. Dass die EC-Karte fehlte, bemerkte die Geschädigte erst eine Dreiviertelstunde später. Am nächsten Morgen stellte sie die Abbuchung von ihrem Konto fest. Der EC-Karten-Betrug erfolgte in der Commerzbank Dülmen. Die beiden möglicherweise in den Diebstahl verwickelten Personen beschrieb die Seniorin wie folgt: Der Mann ist ca. 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß, korpulent und dunkelhaarig. Er trug einen Drei-Tage-Bart und einen Schnäuzer sowie eine dunkle Brille. Sein Erscheinungsbild beschrieb die Seniorin als "südländisch". Die Frau ist ca. 30 Jahre alt, möglicherweise Deutsche, ca. 30 Jahre alt, schlank, 1,60 Meter groß und hat kurze, blonde Haare. Wer in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell